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Чемпионат Беларуси по футболу: команда «Энергетик-БГУ» проиграла «Торпедо-БелАЗ»

27.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: команда «Энергетик-БГУ» проиграла «Торпедо-БелАЗ»

В чемпионате Беларуси завершен 19-й тур. «Энергетик-БГУ» в Молодечно не устоял перед «Торпедо-БелАЗ» – 1:4.

БАТЭ разгромил «Минск» со счетом 6:0. На шестой минуте счет открыл Максим Скавыш, после перерыва нападающий забил второй голо. Также у победителей мячи на счету Игоря Стасевича, Дмитрия Баги, Станислава Драгуна и Евгения Яблонского.

Солигорский «Шахтер» в домашнем матче не оставил шансов «Смолевичам» – 4:0.

Уже на девятой минуте счет открыл защитник Никола Антич. После перерыва Джасурбек Яхшибоев удвоил преимущество. Третий гол забил словацкий полузащитник Юлиус Сзоке, затем Яхшибоев оформил дубль.

После 19-го тура в чемпионате Беларуси лидируют два клуба – Шахтер и БАТЭ набрали по 37 очков.

Преимущество у солигорского клуба за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Гродненский «Неман» набрал на три бала меньше, но у него игра в запасе, и он вполне может сравняться с лидерами. «Динамо-Минск» и жодинское «Торпедо» делят четвертую позицию. Матчи следующего тура лидеры проведут 2 августа. 

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Теги: Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси завершен 19-й тур. «Энергетик-БГУ» в Молодечно не устоял перед «Торпедо-БелАЗ» – 1:4. БАТЭ разгромил «Минск» со счетом 6:0. На шестой минуте счет...
 
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