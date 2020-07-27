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Тимати уходит из Black Star

27.07.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель и владелец росссийского лейбла Black Star Тимати покидает лейбл. Об этом он написал у себя в Instagram сегодня, отметив, что это «взвешенное решение партнеров, которые провели вместе 20 лет».


Тимати на концерте в Минске. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

В 2006 году Тимати создал продюсерский центр Black Star Inc. После компания начала пробовать себя и в других сферах: под брендом Black Star стали продавать бургеры, запустили фирменный интернет-магазин с одеждой и аксессуарами, тату-барбершоп, сеть картинг-клубов, фитнес-центров и автомоек. Лейбл продолжает активно расти, а вот некоторых именитых артистов, подписанных на него, компания начала терять. Так, в середине марта 2019 года его покинули музыканты Егор Крид и со скандалом — L"One.

Теперь уйти из лейбла решился и сам Тимати. Рэпер объясняет, что Black Star превратился в «группу компаний» и, сфокусировавшись на оборотах, статистике и прочей бюрократии, «потерял камерный шарм».

— Уже потратив 15 активных лет на создание одной «Империи», я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни. У меня большие самостоятельные планы.

С этого дня артист называет себя «независимым агентом со своими торговыми знаками». Он сохранит свои доли и права в Black Star Burger, одноименных картинге и автомойках. Фирменные фитнесы, барбершопы и салоны красоты так и вовсе переходят к нему лично. Музыкант намекает, что вскоре планирует с нуля запустить новую собственную структуру.

А вот к жизни лейбла Black Star и его музыкантов он отныне отношения не имеет. На вопросы фанатов, почему так произошло, рэпер обещает ответить в своем новом альбоме, который выйдет в конце сентября.

В комментариях под постом Тимати в Instagram пишут: «Тимати и есть Black Star», «Очень шокирующе и обидно слышать такую новость, ты был номер один в этом», «В политику собрался, как пить дать».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Основатель и владелец росссийского лейбла Black Star Тимати покидает лейбл. Об этом он написал у себя в Instagram сегодня, отметив, что это «взвешенное решение партнеров,...
 
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