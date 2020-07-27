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Суд вынес приговор по делу бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина

27.07.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд вынес приговор по делу бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина

Верховный суд вынес приговор по делу бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина – 12 лет лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщает БелТА.

Решением суда Втюрин признан виновным в получении, а также подстрекательстве к даче взятки. За все преступные деяния было решено назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Его лишили звания полковника и запретили в течение пяти лет занимать определенные должности.

Ранее со ссылкой на КГБ сообщалось о задержании Андрея Втюрина 21 апреля 2019 года после встречи с его другом Горбачевым. Тогда в ресторане под Минском россиянин передал Втюрину свыше 148 тысяч долларов. Обоих там же задержали.



Фото: succo, Pixabay

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Верховный суд вынес приговор по делу бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина – 12 лет лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщает БелТА....
 
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