В Бресте пенсионер два раза выстрелил в подполковника милиции

Уголовное дело возбуждено в отношении 70-летнего жителя Брестского района, который стрелял в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Юрия Шикунца 27 июля утром.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

По данным следователей, в понедельник Шикунец вел прием граждан. Примерно в 8.55 в кабинет вошел мужчина, который достал самодельное ружье и несколько раз выстрелил в начальника МРЭО. Шикунец не пострадал только благодаря оперативному реагированию на ситуацию.

УСК по Брестской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

В то же время проводятся следственные действия, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины.

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