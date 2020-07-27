Девушка попыталась поджечь авто знакомого, но что-то пошло не так (и это попало на видео)

Источник материала: Tut.by

В США девушка по какой-то причине решила уничтожить автомобиль своего знакомого. Сделать это она решила при помощи огня: девушка облила авто бензином и поднесла к нему зажигалку. Соседи тайком снимали весь процесс на видео: посмотрите, какими были последствия.