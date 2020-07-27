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Этот трек беларусов слушают во всём мире, а теперь он самый популярный в Беларуси и даже России

27.07.2020 14:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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TUT.by узнал, какие треки беларусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam (это проект, позволяющий пользователю распознать, какая песня играет в данный момент).

Итак, в первом полугодии 2020 года самым «зашазамленным» треком у беларусов стал August беларуской группы Intelligency. По статистике сервиса Shazam, эта же пенся – наиболее популярная и у россиян.

Вот какие еще треки в Беларуси «шазамили» чаще всего:

Трек August ребят из Intelligency – одна из главных беларуских музыкальных сенсаций за последний год. Эта композиция прогремела на весь мир (без преувеличений!), когда на YouTube завирусилось видео, где под припев песни танцуют ведущий Джимми Фэллон и актер Бенедикт Камбербэтч. После этого August «разлетелся» по TikTok, а затем возглавил чарты Shazam в Беларуси, России, Украине и вошел в мировой топ-30.

Обложка: Flow.

 
 
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TUT.by узнал, какие треки беларусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam (это проект, позволяющий пользователю распознать, какая песня играет в данный момент). ...
 
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