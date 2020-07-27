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70-летнего жителя Брестского района подозревают в покушении на убийство сотрудника милиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП в Бресте. 70-летнего жителя Брестского района подозревают в покушении на убийство сотрудника милиции – начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел во время приема граждан. Мужчина вошел в кабинет и достал самодельное 8-зарядное устройство, начиненное дробью. Произвел несколько выстрелов.
Подозреваемый задержан. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Следственным комитетом по Брестской области возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. ЧП в Бресте. 70-летнего жителя Брестского района подозревают в покушении на убийство сотрудника милиции – начальника межрайонного отдела ГАИ УВД...
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