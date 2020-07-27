Глава «Белой Руси» рассказал, как голосовать на выборах, кто может говорить от имени народа и про ковид избирательный

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава общественного объединения «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько в эфире белорусского радио рассказал, с какими проблемами приходят люди в общественную приемную «Белой Руси» и порассуждал об особенностях нынешней избирательной кампании. Выбрали для вас самые яркие цитаты из этого выступления.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О проблемах, с которыми приходят люди: «Если двадцать лет назад приходили люди, которым нечего есть, которым крайне тяжело выживать и которые требовали социальной справедливости, сейчас этих вопросов нет. Вот я сейчас шел к вам по красивому городу, я не видел голодных, оборванных. Если он оборван, то это чисто дизайнерский ход, а если голодный, то, наверное, на диете. И я часто не понимаю, а против чего вы, ребята? Вы каких-то перемен хотите, а что конкретно? При наличии полных свобод и полных прав у молодого поколения».

О том, кто во всем виноват: «Усилия над собой человек не хочет принимать. Претензии к окружающей среде, а еще, естественно, президент виноват, если у тебя в подъезде грязно, если у тебя судьба не сложилась. Ты то тут при чем? Ты то хороший. Страна виновата».

Про права и свободы: «Я не сторонник ограничений свобод, ограничения — они лишние. Но, если человека тянет на зло, он разрушает, то тут надо наказывать. Если ты разрушил скамейку в парке, то будешь отвечать перед законом. А если ты разрушил душу человека? Ты своей пропагандой в своем блоге <…> Причем, если это делается за деньги, человек выполняет заказ зарубежный, конечно, это должно быть законодательно определено очень четко и жестко».

Про то, кто имеет право говорить от имени народа: «Вот эти заголовки в СМИ „Белорусы против режима“. Я хотел бы запретить слово „белорусы“ употреблять. Белорусы — это весь народ. Какой вы народ? От имени народа может говорить только депутат и то от имени народа в своем округе и президент, избранный народом. Кто ты такой?»

Про голосование в интернете: «Слушайте, давайте в курятнике проведем голосование о целесообразности существования лисы. Да там даже трех процентов она не наберет».

Про информационные технологии, которые пришли «не от друзей»: «Вот эти истории с тапком. Вы стали оскорблять власть, на что вы надеялись? Это хамство. Тут этические законы должны превращаться в политические или даже в административные. Вот это хотелось бы, чтобы было прописано в рамках законодательства: что есть провокация, как ее классифицировать, призыв или лозунги, заголовки в СМИ, которые носят провокационный характер. Он ведь дальше статью может даже не читать, в него уже попал этот ковид избирательный».

Про выборы: «Человек никогда не голосует за программу, за обещания. Человек всегда голосует за личность, за биографию. При этом понимают, хотя не до конца может быть, что голосуют за свое будущее, которое очень сильно может измениться после выборов».

Про то, как надо голосовать: «У меня совет один: перед входом в избирательную кабинку человек должен себя представить пассажиром самолета, который попадает в турбулентную ситуацию — впереди гром, молнии, тучи, вершины гор. Ему надо проголосовать, кто будет вести этот самолет: крикун, который сидит на последнем месте возле санузла и не водил самолет ни один, женщина, которая не то что стюардессой не была, а первый раз вообще села в самолет или тот пилот, который уже показал, как он водит самолет и который гарантирует, что он довезет до пункта назначения тебя, как пассажира».