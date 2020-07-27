Житель Кобрина ездил с поддельными российскими водительскими правами

Источник материала: ОНТ

Кобринский РОВД проводит проверку по факту изъятия у жителя Кобрина поддельных водительских прав российского образца, с которыми тот ездил в Беларуси. Об этом сообщили в управлении госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Инспектор ДПС отделения ГАИ Кобринского РОВД, который во время дежурства остановил автомобиль Volkswagen Transporter. Машиной управлял 56-летний местный житель. Когда работник ГАИ попросил показать документы, мужчина показал российское водительское удостоверение. Оно вызвало сомнения у милиционера, и удостоверение изъяли.

«Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, предоставленное водительское удостоверение Российской Федерации изготовлено не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», - говорится в сообщении ведомства.

По словам хозяина поддельных прав, он купил эти права в России несколько лет назад, когда там работал.

Фото: БелТА

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