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Чемпионат Беларуси по пляжному футболу: золото – у команды «Кировск-СДЮШОР»
Источник материала: ОНТ
Завершился чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Золото – у команды «Кировск-СДЮШОР».
В финальной серии обыгран «Гроднооблспорт» - 3:2 и 4:1. Кировская команда прервала двухлетнюю гегемонию гродненских спортсменов в чемпионате по пляжному футболу. Бронза досталась «Бресту». Лучшим игроком завершившегося турнира признан кировчанин Вадим Бокач, а наставник чемпионов – Виктор Голомзик стал лучшим тренером. Бомбардирскую гонку выиграл Андрей Скварчевский из «Щучина».
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Завершился чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Золото – у команды «Кировск-СДЮШОР». В финальной серии обыгран «Гроднооблспорт» - 3:2 и 4:1. Кировская команда...
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