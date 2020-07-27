Источник материала: ОНТ

Завершился чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Золото – у команды «Кировск-СДЮШОР».

В финальной серии обыгран «Гроднооблспорт» - 3:2 и 4:1. Кировская команда прервала двухлетнюю гегемонию гродненских спортсменов в чемпионате по пляжному футболу. Бронза досталась «Бресту». Лучшим игроком завершившегося турнира признан кировчанин Вадим Бокач, а наставник чемпионов – Виктор Голомзик стал лучшим тренером. Бомбардирскую гонку выиграл Андрей Скварчевский из «Щучина».

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