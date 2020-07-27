|
В Гомеле в Обкомовском озере утонул мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июля около десяти утра в Гомеле в Обкомовском озере утонул мужчина.
По
В 10:10 в 10 метрах от берега и на глубине 3 метров был обнаружен 57-летний гражданин. Тело мужчины было вынесено на берег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 июля около десяти утра в Гомеле в Обкомовском озере утонул мужчина. По сведениям Гомельского ОУМЧС, после получения сообщения от очевидцев...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)