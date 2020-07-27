Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июля около десяти утра в Гомеле в Обкомовском озере утонул мужчина.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, после получения сообщения от очевидцев работники ОСВОД прибыли к месту происшествия в течение нескольких минут.

В 10:10 в 10 метрах от берега и на глубине 3 метров был обнаружен 57-летний гражданин. Тело мужчины было вынесено на берег.