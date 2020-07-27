На улице Козлова пьяный мужчина устроил ДТП и с ножом напал на второго водителя

Источник материала: Tut.by

В Минске пьяный мужчина устроил ДТП и с ножом напал на пострадавших, сообщает агентство « Минск-Новости ».



Скриншот видео «Минск-Новости»

Происшествие случилось днем 27 июля на улице Козлова. По информации сотрудников столичной ГАИ, им поступило сообщение о ДТП. Выяснилось, что водитель одного из автомобилей с признаками алкогольного опьянения затеял драку с применением ножа. Он нанес телесные повреждения водителю другого автомобиля — мужчине оказывают первую медицинскую помощь.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.