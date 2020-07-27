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На улице Козлова пьяный мужчина устроил ДТП и с ножом напал на второго водителя
Источник материала: Tut.by
В Минске пьяный мужчина устроил ДТП и с ножом напал на пострадавших, сообщает агентство «
Происшествие случилось днем 27 июля на улице Козлова. По информации сотрудников столичной ГАИ, им поступило сообщение о ДТП. Выяснилось, что водитель одного из автомобилей с признаками алкогольного опьянения затеял драку с применением ножа. Он нанес телесные повреждения водителю другого автомобиля — мужчине оказывают первую медицинскую помощь.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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