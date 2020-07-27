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На улице Козлова пьяный мужчина устроил ДТП и с ножом напал на второго водителя

27.07.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пьяный мужчина устроил ДТП и с ножом напал на пострадавших, сообщает агентство «Минск-Новости».


Скриншот видео «Минск-Новости»

Происшествие случилось днем 27 июля на улице Козлова. По информации сотрудников столичной ГАИ, им поступило сообщение о ДТП. Выяснилось, что водитель одного из автомобилей с признаками алкогольного опьянения затеял драку с применением ножа. Он нанес телесные повреждения водителю другого автомобиля — мужчине оказывают первую медицинскую помощь.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 
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