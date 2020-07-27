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Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Верховный суд приговорил Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, суд приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы колонии усиленного режима. Он виновен в получении и подстрекательстве к даче взятки. Кроме того, он лишен звания полковника, ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.
Вынесен приговор и бывшему гендиректору «Белтелекома» – 7 лет лишения свободы.
Кирилл Чубковец, государственный обвинитель:
Кроме того, судом конфискованы денежные средства, полученные обвиняемыми в качестве взяток. В том случае, когда они были израсходованы в доход государства, взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды.
Одного из фигурантов дела – Юрия Пономарева, исполнительного директора Банка БелВЭБ, взяли под стражу в зале суда. А вот еще троих обвиняемых, с учетом амнистии и отбытого наказания, отпустили.
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Новости Беларуси. Верховный суд приговорил Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В деле о коррупции в ходе...
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