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Вазовский Quest: представлена новая версия Lada Largus Cross

27.07.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский «АвтоВАЗ» объявил о начале отгрузок дилерам новой специальной версии приподнятого универсала Lada Largus Cross, которая получила приставку Quest в обозначении.


Автомобиль в специальном исполнении получил улучшенную шумоизоляцию, черные глянцевые корпуса наружных зеркал, шильдики с обозначением названия специальной серии и 16-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


Главная же особенность Largus Cross Quest — новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом, которые обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.


Стоимость спецверсии Largus Cross в «АвтоВАЗ» пока не назвали. В Беларуси стандартный универсал Largus Cross доступен в пяти- или семиместном исполнении, 1,6-литровым мотором (106 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» — цены начинаются от 28 тысяч рублей. Отметим также, что уже в этом году «АвтоВАЗ» должен представить обновленную версию Largus.

 
 
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Российский «АвтоВАЗ» объявил о начале отгрузок новой специальной версии приподнятого универсала Lada Largus Cross, которая получила приставку Quest в обозначении.
 
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