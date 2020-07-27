Вазовский Quest: представлена новая версия Lada Largus Cross

Источник материала: Tut.by

Российский «АвтоВАЗ» объявил о начале отгрузок дилерам новой специальной версии приподнятого универсала Lada Largus Cross, которая получила приставку Quest в обозначении.





Автомобиль в специальном исполнении получил улучшенную шумоизоляцию, черные глянцевые корпуса наружных зеркал, шильдики с обозначением названия специальной серии и 16-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Главная же особенность Largus Cross Quest — новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом, которые обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.





Стоимость спецверсии Largus Cross в «АвтоВАЗ» пока не назвали. В Беларуси стандартный универсал Largus Cross доступен в пяти- или семиместном исполнении, 1,6-литровым мотором (106 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» — цены начинаются от 28 тысяч рублей. Отметим также, что уже в этом году «АвтоВАЗ» должен представить обновленную версию Largus.