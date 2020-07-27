Стрельба в Брестской ГАИ: СК подтвердил, что стрелял тот же мужчина, что 9 октября 2019 года покушался в Бресте на судебного исполнителя

Источник материала: ОНТ

СТРЕЛЬБА В КАБИНЕТЕ. Брест. Примерно в 8:55 в кабинет начальника Межрайонного отдела ГАИ зашёл 70-летний посетитель. В здании по адресу ул. Коммерческая, 17 подполковник Шикунец проводил приём граждан. Этим и воспользовался житель Брестского района. Оказавшись наедине с офицером, он достал самодельное устройство, направил в сторону милиционера и произвёл из него несколько выстрелов.





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Ранить подполковника не получилось. Опасного визитёра задержали. В Следственном комитете нам подтвердили, что на Коммерческой стрелял тот же мужчина, что 9 октября прошлого года покушался в Бресте на судебного исполнителя. В помещении отдела принудительного исполнения Брестского района пенсионер облил должностное лицо горючей жидкостью из принесённой бутылки. Рядом оказался участковый инспектор милиции. Он вмешался и прекратил опасные действия посетителя. За эту выходку мужчина по нашей информации был приговорён к месяцу исправительных работ. Судебный исполнитель, кстати, вызывал сельского жителя для взыскания штрафа по линии ГАИ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram