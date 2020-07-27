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Стрельба в Брестской ГАИ: СК подтвердил, что стрелял тот же мужчина, что 9 октября 2019 года покушался в Бресте на судебного исполнителя
Источник материала: ОНТ
СТРЕЛЬБА В КАБИНЕТЕ. Брест. Примерно в 8:55 в кабинет начальника Межрайонного отдела ГАИ зашёл 70-летний посетитель. В здании по адресу ул. Коммерческая, 17 подполковник Шикунец проводил приём граждан. Этим и воспользовался житель Брестского района. Оказавшись наедине с офицером, он достал самодельное устройство, направил в сторону милиционера и произвёл из него несколько выстрелов.
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Ранить подполковника не получилось. Опасного визитёра задержали. В Следственном комитете нам подтвердили, что на Коммерческой стрелял тот же мужчина, что 9 октября прошлого года покушался в Бресте на судебного исполнителя. В помещении отдела принудительного исполнения Брестского района пенсионер облил должностное лицо горючей жидкостью из принесённой бутылки. Рядом оказался участковый инспектор милиции. Он вмешался и прекратил опасные действия посетителя. За эту выходку мужчина по нашей информации был приговорён к месяцу исправительных работ. Судебный исполнитель, кстати, вызывал сельского жителя для взыскания штрафа по линии ГАИ.
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Стрельба в Брестской ГАИ: СК подтвердил, что стрелял тот же мужчина, что 9 октября 2019 года покушался в Бресте на судебного исполнителя
СТРЕЛЬБА В КАБИНЕТЕ. Брест. Примерно в 8:55 в кабинет начальника Межрайонного отдела ГАИ зашёл 70-летний посетитель. В здании по адресу ул. Коммерческая, 17...
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