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Ученые выяснили, почему люди могут дурно пахнуть - все из-за определенного фермента
Источник материала: Tut.by
Ученые Йоркского университета рассказали про фермент, из-за которого у людей есть острый характерный запах тела. В исследовании объясняется, какие бактерии «виновны» в его возникновении. Об этом пишет
Авторы исследования заявили, что определенные бактерии развивают фермент, который в свою очередь создает вызывающие запах тела молекулы.
«Открытие структуры этого фермента запаха тела позволило определить молекулярный процесс внутри конкретных бактерий, которые создают молекулы запаха, — говорится в работе. — Это поможет в разработке ингибиторов, останавливающих его выработку в источнике, не нарушая микробиом подмышечной впадины».
Главным «виновником» возникновения неприятного запаха тела назвали один из микробов Staphylococcus hominis. Бактерии производят зловонные пары, когда они потребляют соединение без запаха под названием Cys-Gly-3M3SH — оно выделяется потовыми железами в подмышечной впадине. «Бактерии берут молекулу и „съедают“ ее часть, остальное выплевывают, и это одна из ключевых молекул, которые мы распознаем как запах тела», — уточняется в работе.
Также выяснилось, что ферменты запаха тела были унаследованы от древнего микробного предка около 60 миллионов лет назад.
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Авторы исследования заявили, что определенные бактерии развивают фермент, который в свою очередь создает вызывающие запах тела молекулы.
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