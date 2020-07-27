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Украина намерена запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России до 2022 года

27.07.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yoshkarola.bezformata.com

Соответствующий законопроект правительство Украины внесло в Верховную раду.

Документ предусматривает временный запрет импорта электрической электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года, сообщает Тасс со ссылкой на и.о. главы Министерства энергетики Ольгу Буславец.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от конъюнктуры, но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну, потому что по всем расчетам на этот год и на следующий мы не видим такой необходимости. У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии", - пояснила она.

При этом Буславец отметила, что на сегодня "Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Беларусь.

В апреле Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического сообщества.

 
 
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Соответствующий законопроект правительство Украины внесло в Верховную раду.
 
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