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Украина намерена запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России до 2022 года
27.07.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yoshkarola.bezformata.com
Соответствующий законопроект правительство Украины внесло в Верховную раду.
Документ предусматривает временный запрет импорта электрической электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года, сообщает
"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от конъюнктуры, но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну, потому что по всем расчетам на этот год и на следующий мы не видим такой необходимости. У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии", - пояснила она.
При этом Буславец отметила, что на сегодня "Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Беларусь.
В апреле Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического сообщества.
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Соответствующий законопроект правительство Украины внесло в Верховную раду.
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