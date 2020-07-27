Как правильно пить кофе? Эксперт объясняет тонкости

Источник материала: Tut.by

Почему эспрессо нужно пить сразу после приготовления, а сахар может испортить чашку капучино? Эксперт рассказывает о том, как правильно пить кофе, заваренный разными способами.



Валерия Апетруководитель школы «Бариста.бел»

Как пить эспрессо

В процессе остывания эспрессо теряет свои вкусовые качества, поэтому его рекомендуется выпивать в несколько глотков сразу после приготовления. Чем дольше он стоит в чашке, тем менее ароматным становится. Для очистки вкусовых рецепторов и сохранения водного баланса в организме перед первым глотком нужно выпить немного воды. Если вы хотите почувствовать послевкусие, то запивать такой кофе водой не стоит.

Сахар в эспрессо — это дополнительный компонент, который придает напитку сладость, но никак его не раскрывает. Тем людям, которые пьют кофе ради его вкуса, лучше от этого компонента отказаться. Тем же, кто привык добавлять сахар, рекомендуется делать хотя бы глоток эспрессо без сахара, чтобы чувствовать настоящий вкус кофе.

Как пить капучино

Капучино тоже нужно пить сразу, но по другой причине. Если напиток будет вас долго ждать, то он превратится в кофейно-молочную смесь: молочная пенка начинает расслаиваться, теряется насыщенность напитка. Важный момент: капучино можно считать полноценным десертом — сладость ему придает молоко. Однако добавление сахара влияет не только на калорийность продукта, но и на его структуру: размешивание подсластителя способствует расслоению молочной пены, которая в идеале должна быть глянцевой, однородной и без пузырьков. Пенка должна выпиваться вместе с напитком, а не отдельно съедаться ложкой.



Фото: kaboompics.com

Как пить кофе, заваренный в турке или чашке

Кофе, приготовленный в турке, достаточно горячий. Прежде чем его пить, придется немного подождать, чтобы не обжечь небо. Попробуйте сравнить несколько вариантов напитка по мере остывания — это поможет выбрать подходящий для вас вариант.

Если завариваете кофе в чашке, помните, что его нельзя заливать крутым кипятком — это никак не помогает ему быстрее или крепче завариться.

После закипания дайте воде немного остыть, а только потом заливайте ее к кофе в чашку. Также важно не перемешивать напиток ложкой, чтобы не поднимать кофейную гущу со дна: подождите четыре минуты, за это время на поверхности напитка образуется кофейная шапка — ее нужно аккуратно собрать ложкой (без перемешивания) или отодвинуть в сторону.

Добавление сливок, сахара и специй в такие варианты кофе — это дело вкуса, но нужно понимать, что любой дополнительный компонент меняет первоначальный вкус напитка. После каждого приготовленного дома кофейного напитка рекомендуется выпить немного негазированной воды.

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