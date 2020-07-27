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"Белавиа" в Россию пока не летит
Источник материала: Партизан
Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа, сообщается на сайте национального перевозчика.
Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены по 15 августа.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.
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Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа, сообщается на сайте национального перевозчика.
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