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"Белавиа" в Россию пока не летит

27.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа, сообщается на сайте национального перевозчика.

Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены по 15 августа.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. 
 
 
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Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа, сообщается на сайте национального перевозчика.
 
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