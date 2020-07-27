Пес, который очень хотел играть, опрокинул кресло вместе с хозяином (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На просторах YouTube появились забавные кадры, которые смогла запечатлеть американка. Действие происходит в США.





На видео можно наблюдать довольно милую сцену, когда очень большая собака приносит игрушку хозяину и настойчиво просит поиграть с ней. Мужчина, сидящий в кресле и занятый телепередачей, отпихнул собаку. Однако это не успокоило питомца.

Огромный пес все-таки смог сделать так, чтобы хозяин не только уделил ему внимание, но и дал понять, что игнорировать такие просьбы впредь не стоит.

Фото: Nikki Luijpers, Pixabay

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