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Пес, который очень хотел играть, опрокинул кресло вместе с хозяином (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На просторах YouTube появились забавные кадры, которые смогла запечатлеть американка. Действие происходит в США.
На видео можно наблюдать довольно милую сцену, когда очень большая собака приносит игрушку хозяину и настойчиво просит поиграть с ней. Мужчина, сидящий в кресле и занятый телепередачей, отпихнул собаку. Однако это не успокоило питомца.
Огромный пес все-таки смог сделать так, чтобы хозяин не только уделил ему внимание, но и дал понять, что игнорировать такие просьбы впредь не стоит.
Фото: Nikki Luijpers, Pixabay
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На просторах YouTube появились забавные кадры, которые смогла запечатлеть американка. Действие происходит в США. На видео можно наблюдать довольно милую сцену, когда...
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