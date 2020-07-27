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Пес, который очень хотел играть, опрокинул кресло вместе с хозяином (ВИДЕО)

27.07.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес, который очень хотел играть, опрокинул кресло вместе с хозяином (ВИДЕО)

На просторах YouTube появились забавные кадры, которые смогла запечатлеть американка. Действие происходит в США.


На видео можно наблюдать довольно милую сцену, когда очень большая собака приносит игрушку хозяину и настойчиво просит поиграть с ней. Мужчина, сидящий в кресле и занятый телепередачей, отпихнул собаку. Однако это не успокоило питомца.

Огромный пес все-таки смог сделать так, чтобы хозяин не только уделил ему внимание, но и дал понять, что игнорировать такие просьбы впредь не стоит.

 

Фото: Nikki Luijpers, Pixabay

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На просторах YouTube появились забавные кадры, которые смогла запечатлеть американка. Действие происходит в США. На видео можно наблюдать довольно милую сцену, когда...
 
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