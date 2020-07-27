Фестиваль красок в Слуцке тоже перенесли на 15 августа

Источник материала: Слуцк Город





Ранее организаторы сообщили SG, что фестиваль красок местные власти согласовали на 1 августа - мероприятие должно было пройти в городском парке культуры и отдыха.

Однако сегодня стало известно, что «BelHoli» по непонятным причинам перенесён на 15 августа. Аналогично с 1 на 15 августа перенесена масштабная программа «Большой городской пикник».

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