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Фестиваль красок в Слуцке тоже перенесли на 15 августа
27.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ранее организаторы сообщили SG, что фестиваль красок местные власти согласовали на 1 августа - мероприятие должно было пройти в городском парке культуры и отдыха.
Однако сегодня стало известно, что «BelHoli» по непонятным причинам перенесён на 15 августа. Аналогично с 1 на 15 августа
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Ранее организаторы сообщили SG, что фестиваль красок местные власти согласовали на 1 августа - мероприятие должно было пройти в городском парке культуры и отдыха.
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