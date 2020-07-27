Как в Слуцке прошли соревнования по дрифту

Источник материала: Слуцк Город

В эту субботу, 25 июля, на стадионе технических видов спорта ДОСААФ прошли соревнования по дрифту. Посостязаться в экстремальном вождении плечом к плечу с мужчинами вышла и девушка, пишет МЛЫН.

На старт вышли как профессиональные пилоты, так и любители дрифта со всей Беларуси. В квалифицированных и парных заездах встретились 14 пилотов.

Кто говорил, что экстремальный автоспорт не для девушек? Екатерина Бураковская ломает стереотипы. Зрители восхищались ее мастерством, ведь управлять автомобилем на большой скорости, проходя повороты, требует особой сноровки. И пусть в общем зачете Екатерина заняла 11-е место, восхищение зрителей ее мастерством было безгранично.