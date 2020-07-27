Помните павильон, где были столовые для спортсменов Европейских игр? Там сделали спорткомплекс

Источник материала: Tut.by

К II Европейским играм в Студенческой деревне возвели павильон для питания спортсменов. Объект достроили — теперь там залы для детско-юношеского спортивного комплекса. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Так выглядели столовые для спортсменов в прошлом году. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Площадь комплекса, что расположен в Каролинском проезде, — 6000 квадратных метров. Здесь девять залов — тренажерные, для игровых видов спорта, хореографии и акробатики.

— Первая очередь строительства павильона была сдана в эксплуатацию к II Европейским играм. Сейчас завершается вторая очередь: переоборудование объекта под универсальный спортивный комплекс. Во время работ возведены стены, внутри павильона построены перегородки, переделана инженерная система. Комплекс готов почти на 100%, остались пусконаладочные работы, — рассказывает начальник участка Александр Хрищанович.

Один из самых больших — универсальный игровой зал, предназначенный для трех видов спорта: гандбола, мини-футбола и тенниса. Площадь — 30×65 квадратных метров. На полу специальное гетерогенное покрытие, поверх которого уже нанесена разметка — красные линии для тенниса, белые — для мини-футбола и гандбола. За перегородкой с сеткой — один из двух залов акробатики (он был готов еще в рамках первого пускового комплекса). Можно предположить, что во время тренировок здесь будет шумно, ведь рядом помещение для активных игр. Чтобы звуки не отвлекали спортсменов от занятий, на арке выполнено акустическое покрытие.

Подобное покрытие есть и над залом для волейбола и баскетбола. Все строительно-монтажные работы здесь, как и во всем комплексе, завершены, осталось только расставить технологическое оборудование — скамейки, кольца, сетки.

— Уже есть желающие заниматься в комплексе. Вот и баскетболисты приходили, проверяли покрытие. Остались довольны, — отмечает начальник участка. — Комплекс универсален. Если возникнет необходимость, можно собрать и площадку для тренировок, например, по боксу. Пока он не рассчитан для этого вида спорта.

Полы в залах хореографии (площадь обоих 18×15 квадратных метров) выстелены паркетной доской, на стенах — большие зеркала. Совсем скоро появятся станки и шведская стенка. Почти готовы и тренажерные залы — для силовой и аэробной тренировки. Скамьи для жима, велотренажеры, беговые дорожки уже ждут посетителей. Есть здесь даже специальный тренажер для фигуристов — правда, его еще предстоит собрать.



Фото: Ирины Малиновской, «Минск-Новости»



Фото: Ирины Малиновской, «Минск-Новости»

В раздевалках и душевых созданы условия для людей с инвалидностью. Также для минчан с ограниченными физическими возможностями оборудован пандус, предусмотрен санузел, есть специальные места на парковке (всего на ней может поместиться примерно 80 автомобилей). Кроме того, в комплексе есть конференц-зал, рассчитанный на 90 человек. В холле — кафе.

Новый комплекс передадут СДЮШОР по фигурному катанию. Готов он будет в августе, пока объект проверяет комиссия.

Напомним, большую арену СДЮШОР по фигурному катанию также отдавали под пункт питания спортсменов на время II Европейских игр. Тогда там растопили лед, а маленькие фигуристы вынуждены были тренироваться в других залах. После соревнований каток вернули школе.