минувшем сезоне хоккеисты из Орши делом доказали, что место в элите белорусского хоккея принадлежит им по праву. Не без заминок пройдя дистанцию переходного турнира, они стали участниками четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси. Довольно неожиданно команда дважды огорчила соперников из минской «Юности», возглавлявшей список претендентов на Кубок Президента. Ранее в экстралиге такого не случалось. Домашняя публика отблагодарила «железнодорожников», установив рекорд сезона по числу зрителей на матчах турнира. Насколько изменилась дружина в межсезонье и на какой стадии подготовки к новым ледовым баталиям она находится, корреспондент БЕЛТА побеседовал с главным тренером «Локомотива» Игорем Жилинским.

— Вы работаете в Беларуси уже третий год. Вырос ли за это время уровень чемпионата страны?

— С тех пор как начал работать в Орше, безусловно, могу отметить прогресс турнира. Пусть его уровень растет не так быстро, как хотелось бы многим болельщикам и специалистам, но все же подъем очевиден. В командах появляются молодые игроки хорошего уровня, хватает интересных матчей. Кроме того, игра становится ближе зрителям. Доступны онлайн-трансляции, в перерывах между матчами работают эксперты, есть и другие положительные моменты. На мой взгляд, нельзя говорить о развитии хоккея в Беларуси, исходя лишь из выступления минского «Динамо» в КХЛ.

— Игра «Локомотива» в прошлом сезоне оставила позитивные эмоции. Достаточно вспомнить, как ваша дружина дала бой будущим чемпионам страны из «Юности». В чем секрет?

— Одного определяющего фактора тут быть не может. Отмечу работу всей команды — как хоккеистов, так и тренерского штаба. Система игры, которую мы внедряли на протяжении всего сезона, стала одним из слагаемых достигнутого результата. Кроме того, «Юность» наверняка не была на нас так же настроена, как, например, на матчи против «Динамо-Молодечно» и солигорского «Шахтера». Еще один значимый фактор — поддержка болельщиков, которые придавали сил хоккеистам не только во время домашних игр, но и не оставляли на выезде.

— Ваши ряды покинули голкипер Сергей Степанов и форвард Артур Абметка. Впрочем, не обошлось и без приобретений. Насколько состав «железнодорожников» укомплектован перед предстоящим сезоном в элите?

— Говорить, что команда полностью сформирована, нельзя. Да, есть хоккеисты, с которыми мы подписали контракты. Но есть и те, кто находится на просмотре. По той работе, которую мы проделали с 1 июля, у меня есть вопросы и к тем, и другим игрокам. Видимо, спортсмены еще не отошли от паузы, не все понимают, что в этом сезоне требования к ним и задачи, которые предстоит решать, более серьезные, чем раньше. Так что надо подходить к подготовке со всей ответственностью.

— Часть ответов на вопросы должен дать розыгрыш Кубка Салея-2020, который стартует в конце августа?

— Будем выходить и играть на победу в каждом матче. Кроме того, поскольку команда в значительной степени обновилась, матчи Кубка Салея станут для парней, пополнивших «Локомотив», еще одной возможностью заявить о себе. Может быть, от услуг кого-то из них придется и отказаться. Кроме того, тех новобранцев, которые все же останутся в команде, предстоит встроить в игровые схемы команды.

— Какой хоккей вы бы хотели видеть в исполнении своих подопечных?

— В первую очередь тот, который будет приносить результат. Важно найти баланс, когда хоккеисты будут показывать надежную игру в обороне и результативную в атаке. Вы знаете, даже при самой крепкой обороне без забитых шайб матчи не выигрываются. Если в защите беспорядок, это также не сулит ничего хорошего. Так что будем над этим работать, подстраивать модель игры под тех хоккеистов, которые в итоге окажутся в заявке команды на сезон.

— Вы согласны, что одна из обязанностей главного тренера — выстроить четкую систему работы в клубе, начиная от команды мастеров и заканчивая детьми, постигающими азы ледовых баталий?

— Безусловно, вы правы. К сожалению, у нас пока второй команды нет, ведь отделение хоккея в местной спортивной школе появилось не так давно. Ближайший выпуск — это парни 2005 года рождения. Вместе с тем внимание на воспитанников постарше обращаем самое пристальное. Тем более что есть регламент чемпионата Беларуси, который необходимо выполнять.

— Согласно этому документу, при заявке на матч 22 человек в списке должно быть не меньше четырех молодых хоккеистов. Если их будет трое, двое, один или вообще никого, придется и на игры выходить укороченным составом. Как собираетесь выходить из этого положения?

— Если есть решение руководства федерации, значит, его надо выполнять. Увы, на сегодняшний день под это правило у нас подходит один игрок основного состава. Кроме того, есть защитник 2002 года рождения, игравший в России и вернувшийся в белорусский чемпионат. Но о его перспективах говорить рановато. Возможно, будем обращаться за помощью к другим клубам, чтобы взять молодых игроков в аренду. Если не найдем подходящих вариантов, будем ротировать состав.

— Можно ли сказать, что после создания «Локомотива» хоккей прочно вошел в жизнь жителей Орши?

— Безусловно. Во-первых, об этом говорит желание, с которым жители районного центра Витебщины записывают в хоккейную секцию своих детей. Остается надеяться, что из них вырастут игроки достойного уровня и заставят говорить о себе как о звездах белорусского хоккея. Еще один фактор — заполняемость трибун. Любовь болельщиков к своей дружине ощущаем на протяжении всех лет с момента основания команды в городе над Днепром. Будем стараться удержать внимание людей своими результатами. Поэтому намерены подойти к новому сезону во всеоружии.

— Если говорить о грядущем чемпионате Беларуси, какую из дружин считаете фаворитом турнира?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Но исходя из того, что происходит на трансферном рынке, назвал бы «Юность» и солигорский «Шахтер». Наверняка будет стараться подтвердить свои амбиции гродненский «Неман». Нельзя сбрасывать со счетов и «Гомель». Та игра, которую эта команда показала в прошлом сезоне, впечатляет. Думаю, в этом соревновательном году они способны прибавить. Усилил состав и жлобинский «Металлург». Но окончательно все станет понятно после того, как начнутся игры. На мой взгляд, если все пройдет, как задумано организаторами, грядущий чемпионат Беларуси должен быть более интересным, чем в прошлом году.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.