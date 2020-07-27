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Показываем видео с места преступления, где в МРЭО стреляли в начальника
27.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест. Примерно в 8:55 в кабинет начальника Межрайонного отдела
Оказавшись наедине с офицером, он достал самодельное устройство, направил в сторону милиционера и произвёл из него несколько выстрелов. "Тревожная Кнопка" - первый мультимедийный проект о самых громких происшествиях в Беларуси: убийства, ДТП, пожары, ограбления. Объективная и только проверенная информация. Без манипуляций и фейков. Подписывайтесь и комментируйте. Нам важно мнение каждого!
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Брест. Примерно в 8:55 в кабинет начальника Межрайонного отдела ГАИ зашёл 70-летний посетитель. В здании по адресу ул. Коммерческая, 17 подполковник Шикунец проводил...
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