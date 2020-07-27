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Вы можете задать свой вопрос учёному-экономисту Сергею Гуриеву

27.07.2020 17:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский независимый аналитик Сергей Чалый в Facebook анонсировал свою беседу с экономистом Сергеем Гуриевым. Он предложил всем, у кого есть вопросы к ученому, озвучить их в комментариях. Возможно, какие-то из них действительно зададут!

На данный момент пост Чалого набрал три десятка комментариев. Вот некоторые вопросы, которые люди прислали Гуриеву:

  • Насколько реалистична зеленая и водородная стратегия ЕС до 2050 года и что ее реализация значит для постСССР?
  • Какие реформы в Беларуси следует провести первыми?
  • Во сколько стране обходится дискриминация?
  • Сколько осталось жить «беларуской экономической модели» без реформирования?
  • Согласится ли Гуриев стать министром экономики в Беларуси при новом президенте?
  • Как (приблизительно в процентах) увеличатся западные инвестиции при смене власти в Беларуси?

Обложка: Олег Яковлев для РБК.

 
 
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Беларуский независимый аналитик Сергей Чалый в Facebook анонсировал свою беседу с экономистом Сергеем Гуриевым. Он предложил всем, у кого есть вопросы к ученому,...
 
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