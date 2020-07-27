|
Вы можете задать свой вопрос учёному-экономисту Сергею Гуриеву
Источник материала: KYKY>
Беларуский независимый аналитик Сергей Чалый в Facebook анонсировал свою беседу с экономистом Сергеем Гуриевым. Он предложил всем, у кого есть вопросы к ученому, озвучить их в комментариях. Возможно, какие-то из них действительно зададут!
На данный момент пост Чалого набрал три десятка комментариев. Вот некоторые вопросы, которые люди прислали Гуриеву:
Обложка: Олег Яковлев для РБК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский независимый аналитик Сергей Чалый в Facebook анонсировал свою беседу с экономистом Сергеем Гуриевым. Он предложил всем, у кого есть вопросы к ученому,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)