Вы можете задать свой вопрос учёному-экономисту Сергею Гуриеву

Источник материала: KYKY

Беларуский независимый аналитик Сергей Чалый в Facebook анонсировал свою беседу с экономистом Сергеем Гуриевым. Он предложил всем, у кого есть вопросы к ученому, озвучить их в комментариях. Возможно, какие-то из них действительно зададут!

На данный момент пост Чалого набрал три десятка комментариев. Вот некоторые вопросы, которые люди прислали Гуриеву:

Насколько реалистична зеленая и водородная стратегия ЕС до 2050 года и что ее реализация значит для постСССР?

Какие реформы в Беларуси следует провести первыми?

Во сколько стране обходится дискриминация?

Сколько осталось жить «беларуской экономической модели» без реформирования?

Согласится ли Гуриев стать министром экономики в Беларуси при новом президенте?

Как (приблизительно в процентах) увеличатся западные инвестиции при смене власти в Беларуси?

Обложка: Олег Яковлев для РБК.