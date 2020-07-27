ЦИК назвала количество избирателей: 6,8 млн человек

Центризбирком Беларуси включил в списки избирателей на предстоящих выборах президента 6 млн 844 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные комиссии.

Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84).

На втором и третьем месте Минская (1,142 миллиона) и Гомельская (1,070 миллиона) области. В других регионах избирателей меньше миллиона, сообщается на сайте ЦИК.

Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

На предыдущих выборах президента в 2015 году число избирателей составляло 6 млн 995 тыс. 181 человек (количество сократилось более чем на 150 тысяч), в 2010 году - 7 млн 105 тыс. 660 человек (к 2020 году сократилось на 260 728 человек).

Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила , что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного. Такое решение было обосновано неблагоприятной эпидситуацией в стране.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила, что в Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах « Голос ».