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ЦИК назвала количество избирателей: 6,8 млн человек

28.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Центризбирком Беларуси включил в списки избирателей на предстоящих выборах президента 6 млн 844 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные комиссии.

Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84).

На втором и третьем месте Минская (1,142 миллиона) и Гомельская (1,070 миллиона) области. В других регионах избирателей меньше миллиона, сообщается на сайте ЦИК.

Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

На предыдущих выборах президента в 2015 году число избирателей составляло 6 млн 995 тыс. 181 человек (количество сократилось более чем на 150 тысяч), в 2010 году - 7 млн 105 тыс. 660 человек (к 2020 году сократилось на 260 728 человек).

Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного. Такое решение было обосновано неблагоприятной эпидситуацией в стране.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила, что в Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах «Голос».

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Центризбирком Беларуси включил в списки избирателей на предстоящих выборах президента 6 млн 844 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные комиссии.
 
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