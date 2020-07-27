Письмо о передаче Красного костела в собственность общины подписало более четырех тысяч человек

Источник материала: Tut.by

После того как католикам выставили счета за налог на недвижимость, они собрали около пяти тысяч подписей за передачу Красного костела в собственность парафии. Письмо направили в Администрацию президента и в Совет Республики. Кроме того, в суде сейчас идет разбирательство: общину обвиняют в самовольном строительстве. Что происходит с известным объектом сейчас — в материале TUT.BY.





Напомним, недавно стало известно, что балансодержатель костела «Мінская спадчына» после реконструкции выставила религиозной общине счет в более 166 тысяч рублей за год. Это компенсация за земельный налог, амортизацию, налог на недвижимость.

Общине выплата такой суммы не по силам. Кроме того, католики настаивают, чтобы объект передали в собственность общине — тогда на них будут распространяться налоговые льготы. Для этого у минчан собирали подписи под коллективным обращением.

Около пяти тысяч подписались за передачу костела религиозной общине



Фото предоставлены общиной

24 июля в адрес президента Александра Лукашенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой направили письма от религиозной общины, верующих и всех неравнодушных граждан с просьбой рассмотреть вопрос передачи Красного костела религиозной общине.

По состоянию на 24 июля ходатайство подписали 4734 человека. Списки с подписями приложили к письмам. Но поток людей не остановился, списки ходатайства пополняются все новыми подписями.

В костеле рассказывают, что подписи оставляли не только прихожане костела, было много просто неравнодушных людей.

Так кому и когда принадлежал костел?





На днях появилось официальное заявление курии Минско-Могилевской архидиацезии по ситуации с Красным костелом. Католики кратко напомнили историю сооружения.

Его построили в 1910 году, закрыли в 1932-м. Сначала в здании разместился Государственный польский театр БССР, потом его переоборудовали в Дом кино. В 1990-м костел передали в безвозмездное пользование без передачи его в собственность парафии.

— Мы считаем это несправедливым решением, потому что он (костел) был построен католиками и должен им по праву принадлежать, — пишет курия.

В 2013 году костел передали из республиканской в коммунальную собственность Минска в безвозмездное пользование парафии святых Симеона и Елены. Сейчас здания находятся в хозяйственном управлении КУП «Мінская спадчына». В 2019 году, когда закончили реконструкцию объекта, костелу стали насчитывать плату по налогам на землю, недвижимость и за амортизацию.

Католики ссылаются на законы, которые позволяют религиозным общинам не платить такие налоги, — это статьи 239, 228 Налогового кодекса Республики Беларусь и постановление Совмина № 1194 от 22 декабря 2012 года.





Завхоз костела Елена Кобяк говорит, что долгое время никто не сообщал о платежах по налогам. По ее словам, последние 30 лет община не платила налоги. Но оплачивала все коммунальные расходы и своими силами поддерживала костел и делала ремонт, когда это было необходимо.

— Вопроса о налогах никогда не стояло. Только после ремонта нам выставили такие неподъемные налоги. В мае 2019 года нам передали ключи от плебании, но ничего не выставляли, все лето была полная тишина, а первая бумага пришла в октябре, — говорит Елена Кобяк.

После этого началась переписка с местными властями, личной встречи назначено не было.

По словам завхоза, балансодержатель грозит судебным разбирательством, если налоги не будут выплачены. В костеле рассчитывают, что их спасет реакция на обращение к главе государства.





Кобяк рассказывает, что община участвовала в работах, например купили настоящие новые колокола за 70 тысяч евро — настоятель храма продал для этого автомобиль, в залоге была квартира. Колокола редко звучат, так как повесили их неправильно, говорит Кобяк.

Из-за чего идет спор в суде?





В суде идет разбирательство между балансодержателем и костелом по вопросу самовольного строительства. Община уже проиграла дело в суде Московского района и на днях обжаловала его в Минском городском суде.

Завхоз костела рассказывает TUT.BY, что спор начался из-за гипсокартонной пристройки еще осенью 2017 года.

— Под ремонт попали фасады костела, крыша и жилой дом настоятеля — здание плебании. В свое время, когда было первое собрание с «Мінскай спадчынай», бывший главный инженер Михаил Жих сказал, что до рождества — до 25 декабря 2017 года, — мы въедем. На время ремонта куда-то надо было выехать кухне — переехали в подвальное помещение, так как рассчитывали, что это на два с половиной месяца.



Так выглядит та самая пристройка, из-за которой идет спор в суде





Елена Кобяк говорит, что это даже не стена, а перегородка из гипсокартона, за которой соорудили кухню, чтобы отделить зал для обеда с хозяйственным помещением.

За эту перегородку и идет спор в суде. А в здании плебании, по словам собеседницы, так и не закончили ремонт.

— Мы в шутку называем это «Кафе Гараж». Там подвальное гаражное помещение. Установили перегородку, поставили холодильники и электроплиту. Чуть дальше стоит большой стол, за который приходят обедать и настоятель, и ксендзы, и митрополит, гости, которые приезжают.

Суд отменил решение первой инстанции — суда Московского района, но комментировать исход дела в костеле не готовы, так как еще не получили документов.