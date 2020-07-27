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Ошибка, которую не исправить, или почему урожай важнее выборов

27.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Хлеб убирать приятнее, чем видеть то, как от тебя отворачивается народ.

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов о том, как власть отреагировала на мощный митинг Тихановской в Гомеле:

-  Было очень любопытно проследить, какая реакция на вчерашний оглушительный митинг в Гомеле последует со стороны власти.

Понятно, что не приходится ожидать освещения, здравых рассуждений или чего-то подобного. Но громкие события в последнее время всегда вызывают какую-то реакцию, в том или ином виде. Для этого и Телеграм-канал «Пул первого» завели, где пытаются в неформальном тоне, в том числе, и в полемику вступать.

И реакция последовала. Лукашенко отправился в Несвиж, где заявил, что «выборы — это вторично», а первично теперь — урожай. Вот это вот реакция и есть, и она бесценна.

Это — психологическая защита, уход от сложного и нерешаемого в сторону простого, понятного и родного. Выборами пусть занимаются Ермошина и силовики. Хлеб убирать приятнее, чем видеть то, как от тебя отворачивается народ.

Визуализация — это одна из основ любых массовых коммуникаций и в любой сфере. С точки зрения донесения месседжа её ценность минимальна, но влияние на мобилизацию и, как следствие, на решающее действие, будь то покупка в коммерческой сфере или голосование в политической — решающее. В Беларуси нет социологии, общество движется наощупь и визуализация становится и главным инструментом консолидации тоже.

И борьба в плоскости визуализации действующей властью в этой кампании проиграна уже. Лукашенко предпринял попытку выйти к народу, кстати, здесь же, в Гомеле. На открытие поликлиники свезли бюджетников, ну и, будем объективны, какая-то часть людей пришла по своей воле. Вышло как вышло. Вроде нормально там все прошло, «Пул первого» видео выкидывал. Но по сравнению с тем, что вчера случилось на митинге Тихановской, к предвыборному мероприятию Лукашенко можно применять его же определение: «кучка».

Расписывая сценарий «выборов», власти допустили просто огромную и, возможно, непоправимую ошибку, и эта ошибка сейчас понятна и прозрачна.

Те, кто планировал стратегию коммуникационной кампании Лукашенко, «повелись» на стратегию штаба Бабарико, которая, если очень сжато, сводилась к тому, чтобы мобилизовать народ прийти на участок и проголосовать за своего кандидата. Взяв эту стратегию за основу для реагирования, власти пересажали либо выдавили из страны всех конкурентоспособных кандидатов, оставили против себя домохозяйку Тихановскую и спойлеров и пригласили народ: «Ну, делайте выбор между прожженным президентом и домохозяйкой «от плиты».

И тут случился казус. Забронзовевшая система просто разучилась чувствовать народ и воспринимать его, как субъекта политики. С точки зрения системы, любая борьба такого рода — это противостояние неких организованных сил. В рамках этого понимания они максимально ослабили оппонирующую сторону и начали игру, считая, что все схвачено: ну, в самом деле, кто выберет домохозяйку, ведь президент должен был в армии отслужить, должен во всем разбираться, опыт и стаж иметь.

Просчет оказался в том, что народ, по крайней мере, существенная его часть, уже пришла к выводу, что по действующим «правилам игры» никого выбрать не удастся, и единственный путь — это сменить организаторов этой «игры», то есть, убрать всю действующую вертикаль. Сегодня консенсусом уже является понимание того, что сначала надо сменить власть, а уж потом будем выбирать. А Тихановская — не кандидат в президенты, а «знамя», и сама она об этом открыто говорит и подчеркивает (удачнейший ход «штабов»). И выбора между прожженным президентом и домохозяйкой не стоит, выбор стоит между сохранением и переменами.

А перемен заждались все.

Из всего этого следует один очень простой вывод. Коммуникационную, агитационную борьбу власть проиграла. Симпатии общества она не вернет. Могу даже предположить, что в честном поединке Лукашенко с Бабарико у первого было бы больше шансов одержать верх, показаться более убедительным, мудрым и опытным. Можно было бы раздуть мифические (или не мифические) угрозы, показывать себя более способным им противостоять. Это смотрелось бы куда серьезнее, чем красоваться на фоне неопытной и слабо готовой к такой ответственности женщины. Но то, что сделали властные политтехнологи — это такая ошибка, которую уже не исправить.

Поэтому, да: выборы — вторичны, главное — урожай.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Хлеб убирать приятнее, чем видеть то, как от тебя отворачивается народ.
 
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