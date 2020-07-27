Можете найти розу? Эта головоломка показывает, почему мы не видим вещь у себя под носом

Источник материала: Tut.by

Психологи Гарвардского университета вместе с организацией Babylon Health провели эксперимент, чтобы объяснить, почему люди могут часами искать какой-нибудь предмет, который все это время был у них под носом. Для этого специалисты нарисовали три картины и спрятали в них изображение розы. Об этом пишет Newscolony .



Фото: Markus Winkler / Unsplash

Перед началом эксперимента некоторым из двух тысяч участников показывали одну из трех «версий» розы, которая не вошла в финальный вариант. Например, одним давали рисунок перевернутой розы, другим — цветной рисунок, хотя итоговое изображение черно-белое.

Затем участникам показывали три изображения, что размещены ниже, и засекали, сколько времени им понадобилось, чтобы найти розу.

В среднем, если участнику показывали одинаковые рисунки до и во время эксперимента, то он находил розу за 36,7 секунды.

Если рисунки отличались перспективой — например, в процессе подготовки человеку показывали розу, смотрящую вверх, а на рисунке она была направлена вниз — то на поиск уходило 36,4 секунды.

Если розы отличались цветом, то поиск длился в среднем 37 секунд. Ученые полагают, это может быть связано с тем, что мозг ожидает увидеть красную розу где-то на рисунке и потому пропускает черно-белый цветок, даже если он имеет ту же форму.

А если участнику не показывали до начала эксперимента ничего, то у него уходило 38,5 секунды. Это может быть связано с тем, что мозг не имеет контрольной точки для «поиска».

Хотите проверить себя? Посмотрите на изображения ниже

Рисунок 1.





Рисунок 2.





Рисунок 3.





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