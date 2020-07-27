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Проверка на трезвость: ГАИ проводит рейды на дорогах Беларуси

27.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проверка на дорогах. В Беларуси проводят рейды, чтобы установить пьяных за рулем, передает «МИР 24».

Сотрудники ГАИ патрулируют дороги рядом с местами массового отдыха, крупными магазинами и развлекательными заведениями. Напомним, в Беларуси за вождение в пьяном виде предусмотрено лишение прав сроком на три года и штраф до тысячи трехсот долларов. В случае повторного нарушения конфискуют автомобиль.

С января этого года по вине нетрезвых водителей в стране уже погибли 45 человек, 175 получили травмы.



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Сотрудники ГАИ патрулируют дороги рядом с местами массового отдыха, крупными магазинами и развлекательными заведениями.
 
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