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Проверка на трезвость: ГАИ проводит рейды на дорогах Беларуси
27.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Проверка на дорогах. В Беларуси проводят рейды, чтобы установить
Сотрудники ГАИ патрулируют дороги рядом с местами массового отдыха, крупными магазинами и развлекательными заведениями. Напомним, в Беларуси за вождение в пьяном виде предусмотрено лишение прав сроком на три года и штраф до тысячи трехсот долларов. В случае повторного нарушения конфискуют автомобиль.
С января этого года по вине нетрезвых водителей в стране уже погибли 45 человек, 175 получили травмы.
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Сотрудники ГАИ патрулируют дороги рядом с местами массового отдыха, крупными магазинами и развлекательными заведениями.
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