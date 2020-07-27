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Белавиа продлила приостановку рейсов в Россию

27.07.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: komkur.info

Ранее белорусский Минтранс сообщал, что готов к возобновлению полетов, однако российская сторона не приняла соответствующего решения.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа. В Сочи и Краснодар белорусы не смогут вылететь до 15 августа.

Ранее Министерство транспорта Беларуси сообщало, что готово к возобновлению авиасообщения с Россией и ждет от нее соответствующего решения. Как известно, Россия возобновила международные полеты, однако число стран пока ограничено.

 
 
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Ранее белорусский Минтранс сообщал, что готов к возобновлению полетов, однако российская сторона не приняла соответствующего решения.
 
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