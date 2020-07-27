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В Минске ливень парализовал движение троллейбусов

27.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ливень парализовал движение троллейбусов

Утром 27 июля сильный дождь в Заводском районе парализовал движение трёх троллейбусных маршрутов. Был затоплен участок дороги на пересечении улиц Крупской и Малинина.

В Минске ливень парализовал движение троллейбусов

Задержка 30, 41 и 47-го троллейбусов составила около 20 минут. Движение транспорта оперативно восстановили.

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Новости Беларуси. Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 27 июля сильный дождь...
 
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