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«Оставлял сто долларов». Судят парня, который на дядином внедорожнике протаранил такси с мамой и ребенком

27.07.2020 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в суде Октябрьского района начался суд над молодым водителем, который 29 января этого года на проспекте Янки Купалы областного центра на внедорожнике Ford протаранил автомобиль Hyundai службы Яндекс.Такси. В ДТП пострадала художественный руководитель гродненской школы современной хореографии «Адепт» Наталья Марасова и ее 9-летний сын Илья. Женщина говорит, что из-за последствий аварии она не может в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности. Виновник ДТП свою вину признает, но с суммой заявленного иска о моральной компенсации не согласен.


Фото: vk.com/grodnogai

Молодой человек обвиняется по части второй статьи 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств», которая предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Что случилось?

Авария произошла в областном центре вечером 29 января нынешнего года.

Ford Explorer, за рулем которого находился 19-летний Никита Мацкевич, ехал со стороны торгового центра «Тринити» в прямом направлении, а такси выезжало со второстепенной дороги проспекта Клецкова. Для Ford горел красный, для такси — зеленый. Удар пришелся в заднюю левую часть легковушки.

Потерпевшая Наталья обстоятельства аварии не помнит, — она сразу потеряла сознание. Женщина больше всех пострадала в ДТП: закрытые переломы ребер, одного позвонка, ключицы, сотрясение мозга, ушибы и глубокие ссадины на лице. Эти травмы судмедэксперты отнесли к тяжким телесным повреждениям.

Что сегодня обсуждали в суде?

Хоть с момента аварии прошло более полугода, гродненка до сих пор чувствует последствия случившегося: не может поднимать левую руку из-за перелома ключицы, все еще плохо работает левая сторона тела, а на лице остались заметные шрамы. Наталья эмоционально рассказывает о том, что из-за травм ее карьера поставлена на паузу.


Фото: vgr.by

 — Я не знаю, как дальше работать. Я обучаю маленьких детей танцам, готовлю их к соревнованиям. Малышам надо показывать движения — а я не могу. Несколько месяцев я была на больничном. Теперь пробую вести занятия, но все получается очень плохо. Врачи не могут точно сказать, придет ли в норму моя рука. Плюс ко всему — глубокие раны на лице, которые сложно маскировать косметикой. Сейчас я, чтобы сфотографироваться или просто разговаривать с людьми, вынуждена поворачиваться другой стороной или закрывать шрамы рукой, — говорит Наталья. Судья в этот момент просит девушку подойти ближе и показать последствия аварии.


Потерпевшая Наталья. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Также гродненка рассказывает, что она одна воспитывает сына, и перед аварией и она, и он должны были ехать на международные соревнования в Москву и Киев. Ребенку предложили контракт с одной из хореографических школ, однако Илье еще предстоял просмотр. Наталья же должна была на соревнованиях выступать в качестве судьи с международным сертификатом.

Адвокат обвиняемого уточняет, есть ли у женщины доказательство того, что у нее на март были запланированы просмотры и судейство, а также может ли она это доказать. Наталья говорит, что может предоставить подтверждающие документы.

— Все планы рухнули. Ребенок хоть и получил меньшие травмы, чем я, психологически все это сильно переживает. Он не может танцевать, ему трудно каждому объяснять, что случилось. После аварии его забрали в детскую больницу, меня, соответственно, в реанимацию взрослой. Он сначала думал, что я умерла, и не верил, что это я с ним разговариваю по видеосвязи. Илья решил, что это запись, — рассказывает TUT.BY Наталья.

Женщина говорит, что изначально в суд идти не хотела — но с обвиняемым не смогла договориться о сумме морального ущерба. Она сама же потерю работы, здоровья и времени, что провела в больнице, оценивает примерно в 25 тысяч рублей.

—  Поймите правильно, я не то чтобы хочу эти деньги как-то «выдрать» у него — но ребенка я воспитываю одна, продолжительное время я не работала и сейчас еще непонятно, как буду работать. У меня просто нет средств к существованию.

«Оставлял номер телефона и сто долларов»

Обвиняемый на судебном заседании выглядит растерянно и подавлено. Говорит, что вину свою полностью признает и раскаивается в произошедшем. Он объясняет, что внедорожник взял у своего дяди. Машина большая — и скорость он, неопытный водитель, получивший права за месяц до аварии, просто не чувствовал.

Эксперты пришли к выводу, что Ford в момент ДТП ехал со скоростью 107 км/ч.
Никита же объясняет: на табло высвечивалась цифра в 60 — оказалось, это мили. Километры на спидометре подсвечены слабо, и он не обратил на них внимания. Также парень, мол, не заметил второй светофор — и поэтому просто поехал прямо. Увидев перед собой автомобиль такси, молодой человек, говорит, попытался затормозить, но, по его словам, уже ничего сделать не смог.

 — Я ехал в центр с другом. К сожалению, я не знал, что там, на проспекте Янки Купалы, есть второй светофор. Первый мне показывал зеленый свет, вот я и поехал.

За руль именно этого автомобиля молодой человек сел только во второй раз. Первый раз ездил на внедорожнике с отцом. После ДТП за руль больше не садился.

Никита говорит, что сейчас работает продавцом, его зарплата — около 300 рублей. Готов выплатить пострадавшей Наталье 5 тысяч рублей. Парень рассказывает, что после аварии приходил к ней в больницу, оставлял номер телефона и сто долларов. Потом еще раз связывался с женщиной. Наталья подтверждает это, но замечает, что их переговоры ни к чему не привели.

Владелец автомобиля — дядя Никиты — не отказывается от возмещения материального вреда.

«Женщина была без сознания, ребенок все время говорил: „Мама, мама“»

Водитель такси, в которое врезался внедорожник, рассказывает, что увидел, как со стороны торгового центра по направлению к гостинице «Турист» едет машина, только тогда, когда сам выехал на проспект. У него было всего несколько секунд, чтобы как-то избежать столкновения.

— Я попытался уйти от удара — поджимал на газ. Скорость моей машины была небольшой — примерно 20 км/ч. Все было спокойно, и я спокойно ехал. Видимость нормальная, фонари горели, светофор был заметен, — описывает ситуацию таксист.

Мужчина после удара потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел в салоне Наталью и Илью.

 — Женщина была без сознания, ребенок все время говорил: «Мама, мама». Я пересадил его на переднее сидение, чтобы он не видел всего этого. И тут уже приехала скорая, — говорит таксист.

Заседания по делу продолжаются. TUT.BY будет следить за развитием событий.

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Теги: Гродно
 
 
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В ДТП пострадала художественный руководитель гродненской школы современной хореографии «Адепт» Наталья Марасова и ее 9-летний сын Илья.
 
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