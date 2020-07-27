 На заседании облисполкома проанализировали работу по социально-экономическому развитию Зельвенского района

Источник материала: Вороновская газета





В работе заседания приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Семеняко.





Как отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, ключевой задачей на будущую пятилетку в нашей стране обозначено развитие регионов. Вопрос развития Зельвенского района неслучайно вынесен на обсуждение. Здесь есть проблемы с демографической ситуацией, занятостью населения. Район отнесен к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития в области, а также включен в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год.





– Выравнивание уровней социально-экономического развития регионов является важным фактором ускорения темпов развития не только отдельных территорий, но и страны в целом, – подчеркнул Владимир Кравцов.





Выступая с докладом, председатель Зельвенского райисполкома Денис Ольшевский отметил, что главной целью социально-экономического развития района является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики.

По итогам января-мая 2020 года обеспечено выполнение 3 из 4 ключевых показателей эффективности работы.

Экспорт товаров составил 4488,4% при задании на январь-июнь 2020 года 102 процента. В конце 2019 года в районе зарегистрировано экспортоориентированное предприятие ЗАО «Рапсинторг», которое с января 2020 года более 80% произведенной продукции (масло рапсовое) реализует за пределы республики.





В нынешнем году в районе запланировано открыть экспортоориентированное производство по выращиванию шампиньонов ООО «Грибница».

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-март 2020 года составили 13 тысяч долларов при задании 10 тысяч долларов.

На вновь созданные рабочие места за счет запуска новых производств и предприятий – за январь-март этого года трудоустроено 12 человек при задании – 10.

По сельскохозяйственным организациям района за 2016-2019 годы темп роста производства валовой продукции составил 118,6% (по области – 106,1%). За 2016-2019 годы производство молока по району выросло с 54,6 тысячи тонн в 2015 году до 64,7 тысячи тонн в 2019 году (увеличилось на 18,6%, по области – на 9,8 %).





В сельхозорганизациях «Голынка» и «Доброселецкий» планируется строительство современных молочно-товарных ферм.





Первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук обратил внимание, что в районе могут получать более высокие урожаи. К примеру, сахарная свекла дает здесь около 530 центнеров с гектара.





– В районе достаточно плодородные земли, и как минимум 600 центнеров с гектара можно получать. Из-за большой нагрузки на опрыскиватели защита растений проводится несвоевременно, отсюда и потеря части урожая, – указал Иван Жук.

Райисполкому необходимо принять меры по решению жилищной проблемы многодетных семей. По мнению Владимира Кравцова, большинство таких семей живут на селе, и им надо предлагать жилье в агрогородках.





В ходе заседания рассмотрен и вопрос деятельности ДСУП «Зельвенская МПМК-148» ГП «Гроднооблсельстрой».

– Это работающая организация ,и в ней нуждается район. Но ею надо заняться, – считает Владимир Кравцов. Он дал поручение заместителю председателя облисполкома Владимиру Дешко, руководству комитета по строительству и архитектуре облисполкома, ГП «Гроднооблсельстрой», райисполкому обеспечить стабильную работу Зельвенской МПМК-148 и внести предложения по ее перспективному развитию.





Иван Лавринович акцентировал внимание на неэффективной деятельности Зельвенского РУП ЖКХ.

– Это предприятие должно работать стабильно. Недопустимо, чтобы здесь так часто менялись руководители. На его базе необходимо создавать производства, расширять виды услуг, – считает помощник Президента.

Среди важных задач – реализация инвестиционного проекта ООО «СПГ-Зилант» «Строительство автозаправочного комплекса с переработкой природного газа в Зельве, производительностью до 10 тонн сжиженного природного газа в час (LNG)».

В районе продолжится реконструкция Зельвенской центральной районной больницы.





В нынешнем году райисполком планирует разработать комплексный территориальный план по использованию рекреационного потенциала Зельвенского водохранилища.

Говорилось и о том, что в Зельве намечается проведение «Дажынак-2022», что позволит обновить многие объекты.





Для улучшения торгового обслуживания в августе будут закуплены два автомагазина. Среди поставленных задач: развитие придорожного сервиса, вовлечение в оборот неиспользуемых объектов, участие в программах трансграничного сотрудничества, дальнейшее развитие туризма.

В начале нынешнего года рабочая группа облисполкома вместе с районными властями изучила ситуацию в районе, перспективные возможности развития и внесла предложения в план мероприятий по обеспечению положительной динамики развития Зельвенского района до 2023 года.





Анализируя слабые места планирования, Владимир Кравцов обратил внимание на недостаточную проработку мероприятий, сроков проведения работ.

— Любой программный документ должен иметь четкие задачи. Только при соблюдении этих условий можно вступать в результативный диалог с вышестоящими органами управления на предмет поддержки местных инициатив из республиканской казны, — подчеркнул председатель облисполкома. Он поручил четко расписать задачи и конкретизировать планы.





– Доведенные социальные стандарты в Зельвенском районе по итогам года должны быть выполнены, намеченные планы – реализованы, – потребовал Владимир Кравцов.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП»

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