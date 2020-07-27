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Необычный способ борьбы с ожирением придумали в Великобритании

27.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Власти Соединенного Королевства приняли меры, чтобы снизить интерес граждан к вредной пище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав страны предлагает запретить показ рекламы вредной еды в течение дня до 21 часа. Это касается продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров.

Необычный способ борьбы с ожирением придумали в Великобритании

Новые правила вводятся и в магазинах: нездоровую пищу нельзя будет размещать на видных местах, например на входе и в зоне касс. Также под запрет попала продажа вредной еды по акции. В крупных ресторанах и кафе при заказе блюд на вынос будет указываться количество калорий.

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Новости Великобритании. Власти Соединенного Королевства приняли меры, чтобы снизить интерес граждан к вредной пище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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