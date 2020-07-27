Необычный способ борьбы с ожирением придумали в Великобритании

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Власти Соединенного Королевства приняли меры, чтобы снизить интерес граждан к вредной пище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав страны предлагает запретить показ рекламы вредной еды в течение дня до 21 часа. Это касается продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров.





Новые правила вводятся и в магазинах: нездоровую пищу нельзя будет размещать на видных местах, например на входе и в зоне касс. Также под запрет попала продажа вредной еды по акции. В крупных ресторанах и кафе при заказе блюд на вынос будет указываться количество калорий.