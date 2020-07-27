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Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Магистрант БГПУ Александр Давыдовский рассказал, почему не стоит прислушиваться к информационному шуму из социальных сетей.
Александр Давыдовский, магистрант БГПУ:
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Новости Беларуси. Магистрант БГПУ Александр Давыдовский рассказал, почему не стоит прислушиваться к информационному шуму из социальных сетей.
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