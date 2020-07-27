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Новости экономики за 27.07.2020

27.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему стоимость золота превысила многолетний максимум и продолжает расти? Какие еще продукты стали обязательными в ассортименте магазинов и вредно ли есть ранние арбузы? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Новости экономики за 27.07.2020

На каждые 10 тысяч человек в Беларуси сейчас приходится 837 мест в различных заведениях общественного питания. Из обновленного статистического обзора следует, что среди объектов больше всего – почти 4 500 – у нас столовых. На втором месте с двукратным отставанием идут кафе, замыкают тройку кофейни и буфеты – их у нас больше 2 000. Внизу рейтинга расположились закусочные и рестораны с результатом чуть больше 500. Меньше всего – только 211 – ресторанов быстрого обслуживания.

В 2020 году общепит, в силу объективных обстоятельств, переживает не лучшие времена. В 2019-м общий товарооборот составил 3 миллиарда рублей.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Почему стоимость золота превысила многолетний максимум и продолжает расти? Какие еще продукты стали обязательными в ассортименте магазинов и...
 
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