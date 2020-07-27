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Цены на золото обновили рекорд 2011 года

27.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Металл растет в цене уже семь недель подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем на минувшей неделе этот рост значительно ускорился, а с началом новой котировки превысил исторический максимум, установленный в сентябре 2011 года, и продолжает рваться ввысь.

Аналитики объясняют такой стремительный взлет тем, что инвесторы видят в желтом металле безопасный актив-убежище, который не обесценится на фоне проблем, вызванных эпидемией. Также росту спроса способствуют тревоги по поводу последствий обострения противоречий США и Китая. В своих прогнозах эксперты сейчас называют разные цели, но едины в одном – в ближайшее время золото продолжит дорожать.

Больше новостей экономики за 27 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Металл растет в цене уже семь недель подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем на минувшей неделе этот рост значительно...
 
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