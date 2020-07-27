В Минске мусоровоз врезался в припаркованные автомобили

Источник материала: ОНТ

Минске мусоровоз врезался в припаркованные автомобили" class="one-news__figure-img">

В Минске водитель мусоровоза не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляющий мусоровозом, направляясь по улице Беды в сторону улицы Мележа, врезался в автомобили, которые были припаркованы справа по ходу его движения.

Обошлось без пострадавших. В ходе выяснения причин произошедшего водитель признался, что незадолго до аварии почувствовал себя плохо. Его госпитализировали для обследования.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram