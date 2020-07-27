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Минэнерго Украины против импорта электроэнергии из Беларуси

27.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта электроэнергии, но против ее импорта в Украину, заявила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Минэнерго выступает за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры рынка, но мы против ее импорта в нашу страну, потому что, по нашим расчетам, мы не видим необходимости в импорте в 20-21 годах", - сказала Буславец на брифинге в Киеве в понедельник.

"У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить внутренние потребности и иметь возможность экспорта", - добавила глава Минэнерго.

При этом она акцентировала внимание на инициативе министерства законодательно временно ограничить импорт из Российской Федерации и Беларуси (правительственный законопроект № 3657 - ИФ).

При этом Буславец отметила негативные последствия импорта из РФ и Беларуси в контексте синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E.

"Любые разговоры об импорте из этих стран будут подрывать нашу дальнейшую полную техническую синхронизацию с ENTSO-E, ослаблять нашу генерацию и делать невозможным выполнение наших планов. А мы должны работать стратегически", - подчеркнула врио министра.

В то же время она отметила как позитив начало экспорта электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в Беларусь.

При этом глава министерства заявила об увеличении доли атомной электроэнергии в энергетическом балансе по мере роста потребления ресурса.

"После того как мы увидим увеличение потребления электроэнергии, в первую очередь будем загружать нашу атомную генерацию, которая является самой дешевой по стоимости", - сказала Буславец.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" допускает возможность увеличения объема производства электроэнергии во втором полугодии, что в годовом измерении превысит показатели, утвержденные прогнозным энергетическом балансом, почти на 3 млрд кВт-ч, до 76,5 млрд кВт-ч.

Согласно прогнозному балансу, выработка АЭС, в частности, ожидается на уровне 73,7 млрд кВт-ч, что на 11,2% ниже факта 2019 года.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь.

По данным пресс-службы "Энергоатома" от 22 июля, в республику направлен реализованный НАЭК на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 гривен/МВт-ч.
 
 
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Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта электроэнергии, но против ее импорта в Украину, заявила врио министра энергетики Ольга Буславец.
 
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