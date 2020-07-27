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Разборки в стиле 90-ых: водитель совершил аварию и чуть не зарезал пытавшегося его задержать человека

27.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель после ДТП ранил ножом пытавшегося задержать его мужчину в Минске

Сегодня, 27 июля, около 14 часов в Минске на ул.Козлова, по предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» в момент перестроения в первую полосу совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Инфинити».  

После ДТП водитель «Форда» попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. 

В момент задержания одному из них водитель нанес ножевое ранение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. 

Предположительно, водитель автомобиля «Форд» находился в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Теги: Минск
 
 
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Водитель после ДТП ранил ножом пытавшегося задержать его мужчину в Минске
 
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