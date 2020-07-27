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Великий доктор Хаус. Ещё три яркие роли британского актёра Хью Лори

27.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто не смотрел сериал про доброго, нежного, совсем не саркастичного или ироничного доктора Хауса? Есть ли те, кто не видел вообще ни одной серии? Этот проект получил не менее 56 наград и принёс известность многим актёрам. Но настоящей звездой стал Хью Лори.

Хью получил несколько премий, попал в рейтинг самых высокооплачиваемых актёров, снимающихся в американских драматических телесериалах, а также был включён в Книгу рекордов Гиннесса как актёр, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию.

Великий доктор Хаус. Ещё три яркие роли британского актёра Хью Лори
Фото: Imdb.com

Однако были у Лори и другие запоминающиеся роли, которые забылись на фоне его самого яркого экранного амплуа. Вот ещё три интересных проекта, в которых сыграл британский актёр.

Стюарт Литтл

В детской кинокартине Хью выступил в роли отца главного героя и его мышонка. Актёр не ожидал, что фильм станет успешным. Поначалу он думал, что Стюарт будет и не мышью вовсе, а крысой. Позже Хью ещё раз перечитал сценарий и подумал, что фильм может понравиться его детям. Так Лори решил сниматься. А затем оказалось, что кинокартина действительно понравилась зрителям – кассовые сборы составили 300 млн долларов при бюджете в 133 млн.

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Великий доктор Хаус. Ещё три яркие роли британского актёра Хью Лори
Фото: кадр из фильма «Стюарт Литтл»

Чёрная Гадюка

Хью присоединился к этому сериалу во втором сезоне. Комедия пользовалась огромной популярностью у британцев и даже заняла 16 место в списке «100 величайших британских телевизионных программ». В разных сезонах Лори играл разных персонажей, но они неизменно очаровывали зрителей.

Великий доктор Хаус. Ещё три яркие роли британского актёра Хью Лори
Фото: кадр из сериала «Чёрная Гадюка идёт вперёд»

101 далматинец

В этом фильме актёр сыграл одного из двух приспешников главной злодейки. Вместе с напарником персонажу Хью пришлось воровать далматинцев, чтобы Стервелла Де Виль смогла сделать из них шубу. Что интересно, партнёром Лори выступил Марк Уильямс, который через несколько лет стал знаменит ролью Артура Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер».

Великий доктор Хаус. Ещё три яркие роли британского актёра Хью Лори
Фото: кадр из фильма «101 далматинец»

Кстати, ранее мы рассказывали об актёре из фильма «Брат». Как сложилась судьба артиста, персонаж которого был главным злодеем и разговаривал поговорками, – читайте здесь.

Люди в материале: Хью Лори, Марк Уильямс, Hugh Laurie, Mark Williams

 
 
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