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Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира

27.07.2020 18:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира 2021 года.

Таким правом воспользовалась Белорусская федерация гандбола. Наша сборная сыграет в группе 5. Турнир пройдет с 4 по 6 декабря во Дворце спорта «Уручье». Сборной Беларуси предстоит сыграть с командами Швейцарии и Фарерских островов. Чемпионат мира пройдёт в декабре следующего года в Испании.

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Теги: Минск
 
 
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Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира 2021 года. Таким правом воспользовалась Белорусская федерация гандбола. Наша сборная...
 
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