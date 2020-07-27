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Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира
Источник материала: ОНТМинск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира" class="one-news__figure-img">
Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира 2021 года.
Таким правом воспользовалась Белорусская федерация гандбола. Наша сборная сыграет в группе 5. Турнир пройдет с 4 по 6 декабря во Дворце спорта «Уручье». Сборной Беларуси предстоит сыграть с командами Швейцарии и Фарерских островов. Чемпионат мира пройдёт в декабре следующего года в Испании.
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Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира 2021 года. Таким правом воспользовалась Белорусская федерация гандбола. Наша сборная...
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