Источник материала: ОНТ

Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира" class="one-news__figure-img">

Минск примет квалификационный турнир женского гандбольного чемпионата мира 2021 года.

Таким правом воспользовалась Белорусская федерация гандбола. Наша сборная сыграет в группе 5. Турнир пройдет с 4 по 6 декабря во Дворце спорта «Уручье». Сборной Беларуси предстоит сыграть с командами Швейцарии и Фарерских островов. Чемпионат мира пройдёт в декабре следующего года в Испании.

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