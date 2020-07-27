В Калинковичах мальчик застрял головой между прутьями ограждения моста

Источник материала: Mlife

Звонок с просьбой о помощи ребенку поступил в службу спасения после полудня 26 июля. Как оказалось, мальчик просунул голову между прутьями металлического ограждения моста через реку Нетечь по улице Советской райцентра. Сам выбраться не мог.

Работники МЧС помогли освободить ребенка. По данным специалистов, мальчик не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.