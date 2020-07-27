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Авария вблизи агрогородка Видомля. Водитель «Киа» съехала в кювет и перевернула автомобиль
27.07.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 27 июля 2020 года около 13.00 часов на автодороге Р-83 «Брест-Каменец-Национальный парк «Беловежская пуща» 54-летняя водитель автомобиля «Киа», двигаясь в направлении агрогородка Видомля, не справилась с управлением автомобиля, допустила выезд на обочину, затем съехала в кювет, где опрокинулась.
Благодаря пристегнутым ремням безопасности женщина не пострадала. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
За весь срок своего существования они спасли огромное количество людей. Скольких травм можно было избежать, если бы все пользовались таким простым средством защиты.
Есть люди, которые аргументируют игнорирование ремней безопасности тем, что им неудобно. Однако важно помнить, что, когда правоохранители говорят о важности быть пристегнутым, они ведут речь о сохранении жизни и здоровья. Любой аргумент против использования ремней – не спорный, а ошибочный. Даже отправляясь на незначительное расстояние, нужно пристегиваться, а не убеждать себя и своих пассажиров, что вы опытный водитель. Дорога полна неожиданностей, всегда возможна ситуация, когда сидящий за рулем окажется просто бессильным, а «лента» на груди станет спасительной.
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Сегодня, 27 июля 2020 года около 13.00 часов на автодороге Р-83 «Брест-Каменец-Национальный парк «Беловежская пуща» 54-летняя водитель автомобиля «Киа», двигаясь в...
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