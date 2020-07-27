Авария вблизи агрогородка Видомля. Водитель «Киа» съехала в кювет и перевернула автомобиль

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 июля 2020 года около 13.00 часов на автодороге Р-83 «Брест-Каменец-Национальный парк «Беловежская пуща» 54-летняя водитель автомобиля «Киа», двигаясь в направлении агрогородка Видомля, не справилась с управлением автомобиля, допустила выезд на обочину, затем съехала в кювет, где опрокинулась.





Благодаря пристегнутым ремням безопасности женщина не пострадала. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.







Изучение статистики ДТП позволило установить зависимость между количеством и тяжестью травм как у водителей, так и у пассажиров, и применением ремней безопасности. При скорости от 15 до 125 км/ч – ремень безопасности очень эффективен! В результате применения ремней безопасности именно в таком диапазоне скорости количество раненых уменьшается в 2,5 раза, а количество погибших – почти в 4. А 88% вообще не получают травм. Это как раз и говорит о необходимости обезопасить себя и рядом сидящих ремнями безопасности. Во всем мире признано, что ремень безопасности является простым, доступным, дешевым и, главное, эффективным способом защиты водителя и пассажиров.

За весь срок своего существования они спасли огромное количество людей. Скольких травм можно было избежать, если бы все пользовались таким простым средством защиты.

Поэтому сотрудники ГАИ не устают повторять, что в автомобиле водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты, а дети перевозиться согласно требованиям. В случае ДТП пристегнутые пассажиры на задних сидениях не смогут удариться головами друг о друга и о крышу автомобиля. Именно эти травмы чаще всего оказываются смертельными. Ведь при скорости 25 км/ч тело человека выбрасывается вперед с силой, в пять раз превышающей его массу. При резком торможении на скорости 50 км/ч удар по силе приравнивается к падению с третьего этажа.

Есть люди, которые аргументируют игнорирование ремней безопасности тем, что им неудобно. Однако важно помнить, что, когда правоохранители говорят о важности быть пристегнутым, они ведут речь о сохранении жизни и здоровья. Любой аргумент против использования ремней – не спорный, а ошибочный. Даже отправляясь на незначительное расстояние, нужно пристегиваться, а не убеждать себя и своих пассажиров, что вы опытный водитель. Дорога полна неожиданностей, всегда возможна ситуация, когда сидящий за рулем окажется просто бессильным, а «лента» на груди станет спасительной.