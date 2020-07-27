Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе









Агрогородок между Брестом и Беловежской пущей может стать еще одной точкой притяжения для туристов.

А для местных жителей – дополнительным источником дохода и стимулом для развития.













Читайте также:

Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста

«Собака – это тоже гость». В агроусадьбе под Логойском вас примут с животными и напоят из тульского самовара под звуки патефона

Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»

Это контуры нынешнего поселка. Согласно генплану, он прирастет тематическими зонами с высокими социальными стандартами.









Алексей Плитин, главный архитектор Брестского района:

Генпланом предусматривали не только, чтобы местные развивались, но и, естественно, чтобы городские туда приезжали, показать нашу культуру, нашу самобытность и чтобы это было недалеко.

Появилась такая фишка – именно вот эта территория, которая находится в центре населенного пункта, – что-то вроде городка ремесел.









Под комфорт – безбарьерная среда, доступность учреждений. Не просто набросать индивидуальную или многоквартирную застройку, а предусмотреть генеральным планом размещение социальных объектов, рекреационных зон, торговых объектов.