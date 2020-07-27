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Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

27.07.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма.   

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Агрогородок между Брестом и Беловежской пущей может стать еще одной точкой притяжения для туристов.  

А для местных жителей – дополнительным источником дохода и стимулом для развития.  

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

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Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»

Это контуры нынешнего поселка. Согласно генплану, он прирастет тематическими зонами с высокими социальными стандартами.  

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Алексей Плитин, главный архитектор Брестского района:  
Генпланом предусматривали не только, чтобы местные развивались, но и, естественно, чтобы городские туда приезжали, показать нашу культуру, нашу самобытность и чтобы это было недалеко.  

Появилась такая фишка – именно вот эта территория, которая находится в центре населенного пункта, – что-то вроде городка ремесел.  

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Под комфорт – безбарьерная среда, доступность учреждений. Не просто набросать индивидуальную или многоквартирную застройку, а предусмотреть генеральным планом размещение социальных объектов, рекреационных зон, торговых объектов.   

Люди в материале: Алексей Плитин

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма.    Мох вместо...
 
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