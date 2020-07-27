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Уже привлекался к ответственности. Что известно о мужчине, который стрелял в начальника ГАИ в Брестском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 70-летнего жителя Брестского района подозревают в покушении на убийство сотрудника милиции – начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел во время приёма граждан. Мужчина вошел в кабинет и достал самодельное устройство, начиненное дробью. Пенсионер совершил несколько выстрелов. Моментальная реакция помогла подполковнику избежать ранения. Он не пострадал.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Известно, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за противозаконные действия в адрес должностных лиц. Год назад пенсионер покушался на судебного исполнителя.
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Уже привлекался к ответственности. Что известно о мужчине, который стрелял в начальника ГАИ в Брестском районе
Новости Беларуси. 70-летнего жителя Брестского района подозревают в покушении на убийство сотрудника милиции – начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского...
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