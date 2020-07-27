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Создать условия, при которых минчанин будет чувствовать себя прекрасно. Почему столицу называют городом-эталоном?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благоустройство белорусских городов начинается со столицы. Минск заслужил звание одного из самых чистых европейских городов. Его подходы к благоустройству берут за основу по всей стране.
Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:
Красота не только в том, чтобы не было бумажек на улице, но еще и в том, какие цветы мы высаживаем, сколько цветов мы высаживаем, какие фасады, как мы ухаживаем за обликом абсолютно каждого элемента.
Мы уделяем на самом деле очень много времени, внимания и сил каждой мелочи.
Миллионы цветочных композиций и тысячи деревьев каждый год украшают город. 2019-й стал рекордным – высадили 12 миллионов цветов и 71 тысячу деревьев. На благоустройство ежегодно тратят около 300 миллионов рублей.
Обновленные парки и новые точки притяжения год от года еще больше преображают столицу. Самый яркий и долгожданный пример этого лета – поющий фонтан.
Сегодня это уникальные места: например парк Павлова. Много мест можно перечислять. Они приобрели совершенно новую жизнь, они стали удобными, красивыми, и мы видим, что они востребованы.
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Создать условия, при которых минчанин будет чувствовать себя прекрасно. Почему столицу называют городом-эталоном?
Новости Беларуси. Благоустройство белорусских городов начинается со столицы. Минск заслужил звание одного из самых чистых европейских городов. Его подходы к...
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