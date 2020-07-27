В Турции перевернулся автобус с военными: шесть человек погибли

Источник материала: ОНТ

Как минимум шесть человек погибли и 27 пострадали в аварии в Турции. В провинции Мерсин перевернулся автобус с военными.

По предварительным данным, у него отказали тормоза. Водитель пытался избежать столкновения с другими транспортными средствами, машина выехала на обочину, задела ограждение и перевернулась. Сейчас на месте происшествия работают чрезвычайные службы.

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